Smeulefeesten in volle voorbereiding naar zevende editie: “Kleinschaligheid blijft troef”

Met de Smeulefeesten wordt de Nieuwkerkse zomer traditiegetrouw op een sfeervolle manier afgesloten. Elk jaar vinden zo’n 800 mensen de weg naar het kampterrein van De Schakel in de Heihoekstraat voor een middag en avond met kinderanimatie, livemuziek en lekker eten en drinken. “Tientallen jaren geleden was het de gewoonte om aan het einde van de vakantie iets kleins te organiseren om de ouders te bedanken die meegeholpen hadden met de kampen van onze jeugdbewegingen”, schetst voorzitter Jonas De Maere van De Smeulefeesten. “Maar die traditie doofde uit. En dat wilden we nieuw leven inblazen met de Smeulefeesten. Kleinschaligheid was en is nog steeds troef. De focus ligt op gezelligheid, optredens en wat eten en drinken.”

De Smeulefeesten zijn ook nu helemaal gratis. “Dat is vandaag de dag toch uniek te noemen”, klinkt het bij de organisatoren. “We kunnen het evenement gratis houden dankzij de steun van meer dan 30 sponsors, het stadsbestuur van Sint-Niklaas en natuurlijk de vele vrijwilligers van drie lokale verenigingen. Het enige dat we vragen is dat onze bezoekers een blok brandhout meebrengen voor ons kampvuur. Of dat dit jaar door de droogte zal kunnen doorgaan, is nog niet zeker. Indien niet voorzien we zeker een leuk alternatief. Het is altijd een fijn beeld om in ons dorp mensen te zien die met een blok hout in de richting van De Schakel stappen. Het is een leuke gimmick waar iedereen over spreekt. En mensen die écht geen blok hout hebben, laten we natuurlijk ook toe. Zo streng zijn we niet.”