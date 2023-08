Sloop supermarkt Carrefour stapje dichterbij: firma aangesteld om afbraak uit te voeren

Moeder die dochter (20) verloor na gebruik anticoncep­tie­pleis­ter waarschuwt parlement: “Dood Nina mag niet zinloos geweest zijn”

Nina Van der Borght (20) uit Sint-Gillis-Waas stierf in 2020 na het gebruik van een anticonceptiepleister. Haar moeder Sandra De Witte strijdt sindsdien voor meer sensibilisering en een wettelijk kader rond het gebruik van de pil. Ook in het Vlaams Parlement kreeg ze de kans om te waarschuwen voor de risico’s van hormonale anticonceptie. “Als er in de familie al bloedklonters zijn voorgekomen, mag je de pil absoluut niet nemen zonder opvolging door een arts.”