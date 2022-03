Slagbomen weren sluipverkeer tijdens werken: “Radicale oplossing om Sinaai leefbaar te houden tijdens werken”

SinaaiHet is een unicum voor Sint-Niklaas: twee belangrijke invalswegen naar deelgemeente Sinaai zijn sinds vandaag afgesloten met slagbomen. Aanleiding is de start van grootschalige werken in en rond de Zwaanaardestraat. Met de ingreep wil men vermijden dat chauffeurs zich een weg gaan zoeken via kleinere wegen.

De werken in de Zwaanaardestraat in Sinaai zullen maar liefst twee jaar duren. In een eerste fase gaan vanaf morgen de nutsmaatschappijen aan de slag. Er wordt een gleuf gegraven van meer dan 300 meter lang waardoor er uiteraard geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Om te vermijden dat sluipverkeer zich toch een weg gaat zoeken via de landelijke straatjes is nu een draconische maatregel genomen met slagbomen op twee belangrijke toegangswegen. De slagbomen zijn geplaatst aan de Sinaaibrug over de Moervaart in de Keizerstraat en de Koebrug over de Stekense Vaart in de Weimanstraat.

Unicum

“Het is de allereerste keer dat we zo’n radicale maatregel nemen. Slagbomen zijn nog nooit toegepast tijdens wegenwerken”, zegt schepen van mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Het is echter de enige manier om Sinaai leefbaar te houden de volgende twee jaar.” Dat zegt ook Tim Verfaille, projectleider voor de stad Sint-Niklaas. “Er is veel doorgaand verkeer in Sinaai, afkomstig van Eksaarde en Moerbeke-Waas. Bij vorige werken hebben we ondervonden dat mensen toch hun weg gaan zoeken en kleinere baantjes opzoeken. Het gevolg was veel schade aan bermen en heel veel klachten over verkeersonveilige situaties.”

150 doorgangspasjes

Een aantal mensen zullen standaard worden doorgelaten aan de slagbomen. Het gaat om de hulpdiensten, landbouwers die percelen hebben lans beide kanten, medisch personeel, schoolbussen en openbaar vervoer. Ook bewoners en handelaars konden een aanvraag indienen. “Voor verplaatsingen naar werk of school hebben we geen uitzondering toegestaan”, zegt Hanssens. “Er is in de eerste plaats gekeken naar de frequentie waarmee men passeert. We moeten ergens een lijn trekken natuurlijk. Elke aanvrager heeft wel advies op maat gekregen welke omleiding best gevolgd kan worden.”

In totaal zijn er 150 doorgangspasjes verleend. “Er is gekozen voor een systeem waarbij men moet inbellen op een nummer”, legt de schepen uit. “Het systeem herkent het gsm-nummer waarna de slagboom open gaat. Het is iets omslachtiger maar een code zou binnen de kortste keren doorgegeven worden.”

Gemengde reacties

De bewoners reageren met gemengde gevoelens op de ingreep. “We worden toch enigszins gegijzeld in ons eigen dorp”, klinkt het. “En als men toch slagbomen zet, had men wel iets minder strenge voorwaarden mogen opleggen voor een doorgangspasje. Waarom geen camera’s met nummerplaatherkenning?”

Bij het stadsbestuur vraagt men de bewoners wat geduld om te wennen aan de situatie. “Het gaat hier in de directe omgeving toch om 400 woningen, goed voor 900 inwoners. De aanvragen zijn misschien wel streng beoordeeld maar hoe meer auto’s we doorlaten, hoe onveiliger het ook wordt voor de wegenwerkers.”

