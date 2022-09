Slaapkamerbrand in Goudenregenlaan, rookmelder voorkomt erger

Sint-Niklaas Spannende eerste schooldag voor 22.000 kinderen en jongeren: “Na een leuke vakantie héél veel zin in het nieuwe schooljaar”

Nieuwe vriendjes, een nieuwe klas en voor sommigen zelfs een nieuwe school: de eerste schooldag is in Sint-Niklaas met veel enthousiasme ingezet. Ook voor heel wat ouders betekende de schoolbel een opluchting. “Na twee maanden zomervakantie snakten we naar een beetje routine”, klonk het aan de schoolpoort.

1 september