Sint-Niklase jongeren openen eigen studeerplekken: “We willen niet langer naar Antwerpen of Gent pendelen om rustig te blokken voor examens”

Sint-NiklaasMet de opening van drie nieuwe eigen studeerplekken in de stad wil het project ‘Studentplek’ jongeren de kans geven om ongestoord te studeren voor hun examens. Want daar is nood aan, zo blijkt. “Als de bib sluit, kunnen we in Sint-Niklaas nergens nog terecht”, klinkt het.