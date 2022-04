Sint-Niklase hobbybrouwers verdedigen Belgische driekleur tijdens ‘Beer Masters’ op VTM2: “Toch net wat anders dan familie en vrienden je bier te laten proeven”

Met hun ‘Holy Lucky Ginger’ en ‘Holy Hazy Dipa’ zetten de twee vrienden, bierliefhebbers en hobbybrouwers Nicolas en Sven vorig jaar de stap naar de lokale biermarkt. Dat deden ze onder de naam ‘Hallelujah Brewery’. “We brouwen met Belgische mout en zeldzame hopsoorten, en dat proef je”, vertellen ze. “Toen we vijf jaar geleden begonnen met brouwen, wilden we vooral IPA-bieren (fel gehopte bieren, red.) maken. En met onze eerste twee bieren brachten we de lekkerste ingrediënten uit de bierwereld samen in een streekproduct.”

Intussen hebben de twee bierliefhebbers ook al het alcoholarme biertje ‘Hosanna’ op hun naam staan, én zijn ze vanaf komende donderdag te zien in het programma ‘Beer Masters’, op VTM2. Daarin strijden ze samen met vier andere duo’s uit verschillende Europese landen voor de titel van beste hobbybrouwer. Het programma komt overgewaaid uit Engeland en wordt gepresenteerd door de bekende zanger James Blunt.

Quote Op het vlak van innovatie en vernieu­wing van de biercul­tuur heeft Engeland ons land voorbijge­sto­ken. Dat merk je ook in onze winkels: uit alle hoeken van Engeland komen de bieren bij ons in de rekken te liggen Nicolas Masscho

“Het productieteam kwam ons zelf op het spoor”, aldus Nicolas. “Voor hobbybrouwers zoals wij is het een droom om voor zo’n programma geselecteerd te worden. We waren het gewoon om onze bieren te laten proeven door vrienden en familie, maar nu kregen we de kans om te brouwen voor ervaren en internationale brouwmeesters. Een bijzondere uitdaging.”

De opnames vonden plaats in Engeland, en Engels is dan ook de voertaal van het programma. Volgens Nicolas is het ook niet toevallig dat het voor de opdrachten aan de overkant van het Kanaal te doen was. “Londen is nu meer dan ooit het Walhalla van de nieuwe biercultuur”, legt hij uit. “Op het vlak van innovatie en vernieuwing van de biercultuur heeft Engeland ons land voorbijgestoken. Dat merk je ook in onze winkels: uit alle hoeken van Engeland komen de bieren bij ons in de rekken te liggen. Maar dat is alleen nog maar een extra motivatie om zelf nog beter te worden. Het brouwen van bier is meer dan ooit rock ‘n roll.”

Of Nicolas en Sven er ook in geslaagd zijn om de overwinning in de wacht te slepen, kunnen ze uiteraard nog niet verklappen. Wel is zeker dat ze meer dan ooit gemotiveerd zijn om verder te innoveren en nieuwe bieren te brouwen. “Bij onze volgende bieren gaan we voor minder alcohol en nog meer granen en smaak”, geeft het duo nog mee. “En we gaan ook samenwerken met lokale bakkers. Zij kunnen bijvoorbeeld ons biergist in hun deeg verwerken, terwijl wij aan het brouwen gaan met hun broodresten.”

Beer Masters wordt vanaf donderdag 14 april vijf weken lang uitgezonden op VTM 2 om 23.35 uur.

