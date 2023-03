Sint-Niklase DJ Maori laat Alpen daveren tijdens Tomorrowland Winter: “Een ongelofelijke ervaring”

“Een ongelofelijke ervaring”, blikt Roy terug. “Ik treed al vijf opeenvolgende edities op tijdens het originele Tomorrowland festival in Boom, maar het was de eerste keer dat ik voor de winterversie werd gevraagd. Ik werd omringd door de prachtige Franse Alpen en enkele van de grootste namen in de dancescène. Het was een unieke kans om mijn nieuwe muziek te delen met mensen van over de hele wereld. Het weer en de setting tijdens mijn set waren perfect, en mijn podium stond op het einde volledig vol. Het was geweldig om te zien hoe mijn nieuwe nummers werden ontvangen. Ik keer met een positief gevoel terug naar het Waasland.”