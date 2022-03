Sint-Niklase cafébaas opent eigen horecapleintje op Tenerife: “Eten, bier en sjoekes van bij ons”

Sint-Niklaas/Belsele/Sint-Gillis-WaasDe Sint-Niklase horecabaas Richard Van der Heyden (61) heeft zijn eigen eetcafé, bakkerij en terras geopend in Tenerife. “Een eigen stukje Sint-Niklaas in Spanje”, klinkt het bij de uitbater van onder meer volkscafé De Oude Zwaan in Belsele.

Richard Van der Heyden is een bekende naam in de Wase horeca. Hij is de uitbater van het bekende volkscafé De Oude Zwaan en café ’t Uitzicht in Belsele, heeft in Sint-Gillis-Waas café Den Breydel onder zijn hoede en was in het verleden ook nog het gezicht van onder meer café De Leeuw van Vlaanderen in Sint-Niklaas en taverne De Wilgard in Sint-Pauwels.

Thuisgevoel in Spanje

Met de opening van eetcafé Ricardo’s en nu ook een eigen bakkerij in Puerto Colón in Tenerife heeft Richard er nog twee nieuwe zaken bij. En die blijken heel wat van zijn klanten uit het Waasland over de vloer te krijgen. “Toen twee jaar geleden mijn horecazaken dicht moesten door de coronacrisis, besloot ik om twintig dagen vakantie te nemen”, blikt hij terug. “Ik trok naar Tenerife en kwam er een horecazaak tegen die me interesseerde. Toen heb ik het besluit genomen om ook op het eiland iets nieuws te beginnen. Een zaak waar mijn klanten uit het Waasland zich thuis zouden voelen. Met eten, drinken en mensen van bij ons.”

In mei van vorig jaar opende Richard uiteindelijk zijn eetcafé Ricardo’s in Tenerife. Twee weken geleden kwam er ook nog een eigen bakkerij bij. “We hebben hier ons eigen stukje Sint-Niklaas”, lacht Richard. “Ik serveer hier stoofvlees en vol-au-vent zoals ik het jarenlang heb gedaan in het Waasland. Ook het vlees voer ik rechtstreeks in via een slager van bij ons. Net als het brood, de sjoekes en de patisserie. Daarvoor werk ik samen met een leverancier die meel, tarwe, bloem, room en chocolade met containers verscheept vanuit België. En dan heb je natuurlijk nog de bieren. Die worden allemaal aangeleverd door een Belgische brouwer. Een trappist van Westmalle of Orval kan je hier op bijna elk moment van de dag drinken.”

Richard behoudt zijn horecazaken in het Waasland, maar heeft zijn hart nu verloren aan Tenerife. En hij blijkt niet alleen te zijn. “Ik sta ervan versteld hoeveel van mijn klanten uit Sint-Niklaas en omgeving mij zijn gevolgd naar hier”, getuigt hij. “Bijna elke dag zit het hier vol met bekende gezichten. Die willen ook tijdens hun vakantie aan hun eigen toog zitten. En geef hen maar eens ongelijk. Ik pendel zelf af en toe nog wel een keer tussen België en Tenerife, maar het is mijn bedoeling om voor altijd op het Spaanse eiland te blijven.”

