Sint-Niklase band lanceert eigen kerstnummer: “We knopen opnieuw aan met een traditie”

“Met onze kerstnummers hebben we een patent op kersthits in Sint-Niklaas”, zegt zanger en gitarist Maarten Buytaert. “Voor dit ondertussen al zesde nummer werkten we samen met enkele speciale gasten: Steph Van Uytvanck op mondharmonica en Nico Van Gendt op drums. De tekst én video zijn gebaseerd op het verhaal van het meisje met de zwavelstokjes. Daarmee kaarten we ook het actueel probleem aan van mensen die in extreme koude buiten moeten leven. Op het einde van de videoclip doen we een warme oproep om een gift te doen aan de organisatie Dokters van de Wereld. Het nummer is ook een eerbetoon aan Ben Maes, het mede-brein achter Scattering Walrus. Hij kon dit jaar helaas niet meedoen.”