Sint-Niklase ballonvaarder David Spildooren wint luchtsportaward voor recordvlucht over Alpen

De internationale luchtsportfederatie (FAI) reikt elk jaar de luchtsportawards uit. In de categorie Beste Prestatie kwam de Sint-Niklase Belgisch kampioen ballonvaren David Spildooren als winnaar uit de bus. Hij kreeg de award voor de langeafstandsvlucht die hij op 7 december van vorig jaar maakte. Hij steeg met zijn ballon op in Waasmunster, vloog over de Alpen en landde in de buurt van Perugia in Italië. Alles samen goed voor een vlucht van 11 uur en 1.120 kilometer.