Sint-Niklase auteur stelt eerste roman ‘Olympus’ voor

Erik Heiser schreef in het verleden vooral kortverhalen. Hij deed ook mee aan schrijfwedstrijden waarbij hij zowel in 2014 als in 2015 in de prijzen viel. “De jaren erna ben ik beginnen broeden op het schrijven van literaire romans”, vertelt Erik. “’Olympus’ is daar het eerste resultaat van. Het boek vertelt het verhaal van een oudere man die als klusjesman werkt in een psychiatrische instelling. Een gevoelig raamverhaal over iemand die zich probeert staande de houden in een hectische en bevreemdende wereld.”