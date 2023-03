Sint-Niklaas heeft 17 ‘Hartelijke Plekken’: “Hier bestel je een koffie of maaltijd voor iemand anders”

Een koffie, brood of maaltijd kopen én er meteen ook een trakteren aan iemand die het moeilijk heeft: het kan sinds kort in 17 ‘Hartelijke Plekken’ in Sint-Niklaas. Daar kunnen kwetsbare mensen alles wat extra werd betaald gratis komen consumeren en een babbeltje slaan.

Voortaan kan je niet alleen vrienden trakteren op café, maar ook mensen die je helemaal niet kent. Burgerbeweging Enchanté Sint-Niklaas werkte daarvoor het ‘Hartelijke Plekken’-netwerk uit. Dat bestaat uit 17 lokale handelaars in het centrum van de stad. “De klanten van die zaken worden uitgenodigd om een ‘hartelijke consumptie’ te trakteren”, leggen Franciska Aelbrecht en Ingrid Vennens het systeem uit. “Het gaat dan vooral om koffies of maaltijden. Als er een extra consumptie wordt betaald, hangt de handelaar een bonnetje op aan een prikbord. Op die manier kan iedereen goed zien of er een uitgestelde dienst beschikbaar is.”

Met de traktaties wil Enchanté mensen bereiken die kwetsbaar zijn, en zelf amper geld hebben voor een drankje of maaltijd. “Het is meteen ook een gelegenheid om een babbeltje te doen, en even uit de eenzaamheid te ontsnappen”, klinkt het.

Volledig scherm De 'Hartelijke Plekken' in Sint-Niklaas zijn te herkennen aan deze blauwe sticker © bfs

Of de organisatoren niet vrezen voor profiteurs en misbruik? “Dat is een vraag die soms opduikt”, aldus Franciska en Ingrid. “Meer met Enchanté gaan we uit van vertrouwen. We vertrekken vanuit een bepaalde naïviteit. Namelijk dat mensen die iets vragen, dat ook gewoon nodig hebben. Voor veel mensen zijn eenvoudige diensten niet vanzelfsprekend.”

Concertzaal en café De Casino is één van deelnemers aan het project. En dat is een bewuste keuze. “Voor onze concerten hebben we reeds een aantal sociale kortingstarieven”, zegt Bert Reniers van De Casino. “Door ons mee te engageren als ‘Hartelijke Plek’ willen we een nog warmere plaats worden in een warme stad.”

Volledig scherm © bfs

Alle deelnemende handelszaken staan vermeld op een kaart en zijn herkenbaar aan een sticker. “We starten met 17 zaken, maar hopen dat aantal nog verder uit te breiden”, geeft men bij Enchanté aan. “We nodigen iedereen uit om de handelaars te bezoeken en af en toe eentje extra te trakteren. Het zijn natuurlijk dure tijden voor iedereen, maar met een kleine gift van enkele euro’s help je mensen uit je buurt even uit de eenzaamheid.”

Enchanté werkt voor ‘Hartelijke Plekken’ samen met het stadsbestuur van Sint-Niklaas en Avansa Waas-en-Dender.

Een overzicht van alle ‘Hartelijke Plekken’ vind je via www.enchantevzw.be

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.