Sint-Niklaas gaat voor eigen stadsapp: “Inwoners kunnen mee beslissen over functies”

De Kroongetuigen Het Monster van het Waasland: “Hij heeft mijn leven kapotge­maakt”

In deze aflevering van de HLN-podcast De Kroongetuigen getuigt één van de slachtoffers van Claudy Pierret, alias ‘Het monster van het Waasland’. Sandra vertelt over de gruwel die de man haar heeft aangedaan. Pierret bond haar tijdens een zogenaamde fotosessie aan handen en voeten vast en ging over tot gruwelijke seksuele martelingen. “Hoe meer ik tegenwerkte, hoe kwader die man werd”, getuigt Sandra. “Hij was een ander persoon, niet meer de man die ik kende.” Pierret wordt in 2011 veroordeeld tot 20 jaar cel voor dubbele moord. Tegelijk blijven er vermoedens bestaan dat er nog meer slachtoffers zijn.

22 juni