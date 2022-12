Sint-Jozef-Klein-Seminarie krijgt 4,3 miljoen euro voor uitbreiding capaciteit, ook Berkenboom en lagere school Sinaai kunnen op subsidie rekenen

Sint-Niklaas Sint in de Piste moet op zoek naar nieuwe locatie voor volgend jaar: SVK grote kanshebber als uitwijkba­sis voor 34.000 bezoekers tijdens heraanleg van Grote Markt

Sint in de Piste moet na een succeseditie met meer dan 34.000 verkochte tickets op zoek naar een nieuwe, tijdelijk locatie voor volgend jaar, als de Grote Markt in Sint-Niklaas wordt heraangelegd. De terreinen van SVK zijn alvast dé grote kanshebbers om het evenement in 2023 te ontvangen. “Voor ons evenement is parking en bereikbaarheid zeer belangrijk.”

28 november