Sint in de Piste, het allerleukste Sinterklaasfeest in Vlaanderen, mist zijn start niet

Sint in de Piste is één van de grootste circusfestivals in Europa met acts van wereldniveau, uniek voor Vlaanderen. Gespreid over twaalf shows worden er zo’n 30.000 bezoekers verwacht. Tickets kosten 12 tot 15 euro maar daarvoor krijgt men wel een fraai spektakel in de plaats. Sint in de Piste is al aan de 28ste jaargang toe maar er zit duidelijk nog geen sleet op de formule. Een van de hoogtepunten van de show dit jaar is de ‘Globe Des Doods’, een ijzeren sfeer waarin vijf motorrijders halsbrekende stunts uithalen.