Seniorenadviesraad bevraagt senioren tijdens donderdagse markt: “Hopelijk houden politieke partijen rekening met hun mening”

Honderdtal vrienden op stille wake voor vermoorde Tamara (33): “Moeilijk te vatten welke gruwel zich achter deze gevel heeft afgespeeld”

Voor haar woning in de Schoolstraat in Sint-Niklaas hebben maandagavond zo'n honderd mensen verzameld om een ingetogen wake te houden voor Tamara Engels (33). Op die plek werd de jonge vrouw om het leven gebracht door haar ex-vriend en een kompaan. Er werden bloemen neergelegd en witte ballonnen opgelaten. “Het is hartverwarmend om zoveel mensen te zien die Tamara lief hadden”, reageert een geëmotioneerde vader Dirk Engels.