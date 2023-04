Scouts Akabe Sint-Johan viert 60-jarig jubileum met groot feest: “Samen met iedereen klinken tijdens fuif en eetfestijn”

Kinderdag­ver­blijf even ontruimd door rookontwik­ke­ling aan mazoutke­tel

Een 15-tal kinderen zijn maandagochtend even geëvacueerd nadat het brandalarm in werking was getreden in de kinderopvang Miki in de Koutermolenstraat in Belsele. Er bleek gelukkig niet veel aan de hand.