Schoolkinderen uit kwetsbare gezinnen krijgen vanaf september gratis huiswerkbegeleiding

Man-in-vorm Julien Van Den Brande wint in Belsele: "Ik ga mee met de flow van de ploeg"

Dit weekend behaalde Julien Van Den Brande in Belsele zijn vierde overwinning van het seizoen. Voor de ex-prof uit Schoonaarde was het al zijn derde zege in één week tijd. Van Den Brande is echter niet de enige die dezer dagen hoge ogen gooit binnen zijn team S-Bikes Doltcini. Ook David Desmecht, Wannes Heylen en Amber Pate doen het prima.

12 juni