Schoolkinderen planten ‘Tiny Forest’: 1.300 boompjes en struiken zorgen voor nieuw buurtbos

Sint-NiklaasTientallen schoolkinderen van Sint-Camillus hebben dinsdag een ‘Tiny Forest’ aangeplant in de Eduard Prissestraat in Sint-Niklaas. Ze staken alles samen zo’n 1.300 boompjes en struiken in de grond. Het nieuwe bos moet binnen enkele jaren een groen buurt- en leerpark worden.