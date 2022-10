Schoolkinderen koken met groenten Bio Broeders tijdens ‘Korte Keten Tafel’: “We maakten bietenhummus , pompoenpreparé en wortelspread”

Met het initiatief wou het stadsbestuur het belang van een lokale voedselstrategie met zo weinig mogelijk tussenschakels benadrukken. “In de klassen gingen leerlingen samen met hun leerkracht aan de slag om gezonde gerechten te bereiden met lokale producten”, zegt energiecoach Elise Schaumont samen met schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen). “Er kwam onder meer pompoenpreparé, bietenhummus en een wortelspread op tafel deze week. Er was ook een lespakket beschikbaar om jongeren tijdens de bereiding van de gerechten verder te informeren over het belang van de duurzame aspecten van de korte keten. Lokale producten zijn steeds meer in trek. Dat is een tendens die we nog verder willen versterken.”

De voedselbox met daarin alle verse producten was afkomstig van de oogst van de velden van afdeling Bio en Sport van de Broederschool in Sint-Niklaas. “Voor onze leerlingen is het eten van zelfgekweekte groenten de normaalste zaak van de wereld, maar voor veel jongeren uit andere scholen is dat vaak niet het geval”, klinkt het. “Voor onze eigen groenten schakelen we ook volledig over op een biologische teelt.”