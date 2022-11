Schoolkinderen Heilig Hart leren stad besturen tijdens workshop ‘Democracity’

Sint-Niklaas Ook concert­zaal De Casino annuleert WK-evenemen­ten in parktuin: “Ethische kwestie gaf de doorslag om de stekker eruit te trekken”

Concertzaal De Casino in Sint-Niklaas annuleert haar eerder geplande WK-evenementen in en rond de kiosk in de parktuin. De ethische kwestie rond de schending van de mensenrechten in Qatar is daar de aanleiding voor. Het is de eerste keer dat de concertzaal past voor een groot voetbaltornooi.

16 november