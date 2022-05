School Sint-Carolus zet eigen wielerteam aan de start van 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker

In zelf ontworpen wielertruitjes nemen acht collega’s van Sint-Carolus eind deze maand de start van de wielerhappening voor het goede doel. Het inschrijvingsgeld van 5.500 euro om deel te kunnen nemen aan de wielerronde zamelden ze in via onder meer de organisatie van een online-quiz, de verkoop van wielertruitjes, een afhaal-spaghetti-restaurant, een webwinkel en het loopevenement Carolus Urban Trail. “In 2019 namen we met onze school voor de eerste keer deel aan het fietsevenement voor het goede doel”, zegt algemeen directeur Kris De Munck van Sint-Carolus. “De opbrengst van de 1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar kankerbestrijding. Als school die zowel wetenschappelijke richtingen als zorgopleidingen aanbiedt, kunnen we op dit evenement niet ontbreken. Ook volgend jaar willen we opnieuw een team aan de start brengen. Als we voor 20 mei ook al een deel van dat startgeld ingezameld hebben, beloven de mannelijke deelnemers aan de huidige 1.000 kilometer met geschoren benen aan de start te komen.”