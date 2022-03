Scholieren Berkenboom tellen laatste 100 dagen af met verkleedpartij: “Coronamaatregelen net op tijd gedaan om er groot feest van te maken”

“We volgen een week lang verkleed de lessen”, vertelt Flore Coudyzer, die samen met haar klasgenoten van de studierichting schoonheidsverzorging maandagmiddag naar het stadspark trok voor een lesuurtje lichamelijke opvoeding. “Vandaag is het verkleedthema Disney, morgen is het weer wat anders. Donderdagavond trekken we samen naar de Overpoort in Gent om uit te gaan tot in de vroege uurtjes. Vrijdag doen we met heel de klas karaoke en een lasershooting. De coronaregels zijn net op tijd gedaan om er een groot feest van te maken.”