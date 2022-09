Scholen voor buitengewoon onderwijs smelten samen in Kasteelstraat: 400 leerlingen onder één dak in nieuwe campus Berkenboom

RESTOTIP. Supersnel lunchen bij ‘Ton Vie’: klassieke à la carte, maar creatief menu

Restaurant Ton Vie in Zele is een zeldzame nieuwkomer in de streek. Uitbater Anton De Coster (32) is daarmee toe aan zijn eerste culinaire avontuur in zijn eigen zaak. Wij gingen lunchen om te kijken of de Markt er een aanwinst bij heeft.

23 september