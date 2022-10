Schoenontwerper Sam Reychler (37) uit Belsele pakt uit met tweede collectie: “Eigen stempel gedrukt op klassieke schoen”

Stekene/Moerbeke-Waas/Sinaai Zeehond duikt op in Stekense Vaart en Moervaart: grote grijze rob smult van vers gevangen vis

In de Stekense Vaart en Moervaart is vrijdag een zeehond opgemerkt. De grote grijze rob kon op heel wat bekijks rekenen van wandelaars en fietsers. Het gaat wellicht om dezelfde zeehond die enkele dagen eerder ook al was gezien in de Leie in Gent.

1 oktober