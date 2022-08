Schepenen bekampen elkaar tijdens ‘Supercup van Sinaai’: “Een match in een match”

Waasmunster/Sint-Niklaas Van spoedver­pleeg­kun­di­ge tot restaurant­uit­ba­ter: Emanuel (42) maakt opmerkelij­ke carrières­witch

Na 20 jaar als spoedverpleegkundige bij Vitaz stort Emanuel Westerlinck uit Sint-Niklaas zich in een nieuw avontuur met de overname van restaurant De Uilenhoeve in de Kuilstraat in Waasmunster. Zijn vriendin Charlotte Vande Voorde stapt mee in de zaak, maar blijft wel op post als spoedverpleegkundige. “Ik was toe aan een nieuw verhaal”, zegt Emanuel. De zaak opent op 1 oktober.

22 augustus