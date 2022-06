Scheepsbel fregat Louise-Marie keert terug naar marine: stad waakte als peter twee jaar over instrument

De stad Sint-Niklaas is al sinds 1977 peter van een fregat van de Belgische marine. Eerst was dat Westdiep, daarna F931 Louise-Marie. Toen het schip in februari van 2020 uit het water moest voor een groot onderhoud, werd de scheepsbel in bewaring gegeven bij de stad Sint-Niklaas. “Het onderhoud liep door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne vertraging op, maar begin 2023 moet het fregat terug uitvaren”, aldus admiraal Jan De Beurme.