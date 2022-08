Schadelijke bacterie in zwemwater De Ster: zwemverbod in aquarena

Antwerpen/Zwijndrecht Hele voormiddag hinder richting Antwerpen door ongevallen op E17 en Antwerpse Ring

Op de E17 vanuit het Waasland naar Antwerpen is het al heel de voormiddag aanschuiven. Vanmorgen was het meer dan anderhalf uur filerijden door ongevallen in Zwijndrecht en Haasdonk. Vanmiddag gebeurde opnieuw een ongeval met een vrachtwagen ter hoogte van de Kennedytunnel. De rechterrijstrook is daardoor versperd.

29 augustus