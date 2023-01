Scanwagen vervangt parkeerwachters vanaf 1 februari: “Camera’s scannen twee keer per dag alle nummerplaten op betalende parkings”

Sint-NiklaasEen scanwagen zal vanaf 1 februari twee keer per dag alle geparkeerde auto’s in Sint-Niklaas controleren om te zien of er al dan niet parkeergeld werd betaald. Wie niet in orde is, krijgt automatisch een retributie opgestuurd. De parkeerwachters worden voortaan ingezet als gemeenschapswachten.