Salon 109 na 5 jaar al gevestigde waarde in het Waasland

‘MSC Loreto’ verbreekt record als grootste container­schip: “Dit soort schepen blijft tot de verbeel­ding spreken”

In het Deurganckdok in Doel is donderdagavond de MSC Loreto gearriveerd. Dit is het grootste containerschip ter wereld en kan maar liefst 24.346 containers vervoeren. Daarmee is het pas gevestigde record van de MSC Tessa van vorige maand al weer aan diggelen geslagen.