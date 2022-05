Ruziënde koppels verwijderd van De Ster

Sint-Niklaas Voor derde dag op rij brandje aan sporen

In het station van Sint-Niklaas werd vrijdagmiddag een klein brandje vastgesteld aan één van de sporen. Er waren lokaal verstoringen maar geen echte gevolgen voor het treinverkeer. Het is al de derde dag op rij dat er brandjes zijn in de omgeving van de sporen.

13 mei