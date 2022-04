Running Team Sinaai zet verdienstelijkste leden in de bloemetjes

Sint-Niklaas Stad koopt nieuw stuk Reinaert Galerij op: “Slaagkans van vernieu­wings­pro­ject wordt nu nóg groter”

Het stadsbestuur koopt nog eens 11 nieuwe winkelpanden op in de Reinaert Galerij. Daarmee heeft ze nu in totaal 28 panden in het winkelcentrum en bijna de helft van de stemmen in de vereniging van mede-eigenaars (VME). “We gaan versnippering tegen en doen onze eigen slaagkansen stijgen", motiveert schepen voor Stadsvernieuwing Carl Hanssens (N-VA) de aankoop.

20 april