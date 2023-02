Royale, een prestigeproject in het hartje van Sint-Niklaas

Op zoek naar een nieuwe stek in Sint-Niklaas? Dan is Royale misschien wel iets voor jou. “Het is een prestigeproject op een toplocatie aan de Grote Markt. De bakker, de dokter en de supermarkt… Het is allemaal dichtbij”, aldus Gert Verstuyft van ERA Wonen.

Met meer dan vijftien jaar op de teller is ERA Wonen geen groentje in de vastgoedmarkt. Intussen tellen ze negen kantoren en zijn ze uitgegroeid tot grootste speler in het Waasland en daarbuiten. Ze staan in voor de verkoop en verhuur van residentieel vastgoed en verzorgen van A tot Z de begeleiding bij projectontwikkeling. Tegenwoordig volgen ze ook veel nieuwbouwprojecten op, waarvoor ze zelfs een gespecialiseerd nieuwbouwteam hebben.

Veel lichtinval

Eén van die nieuwbouwprojecten is Royale. Het project bestaat uit twee handelszaken op het gelijkvloers, acht appartementen en een penthouse op de vijfde verdieping. “De appartementen tellen één tot drie slaapkamers”, zegt Gert. “Met een oppervlakte tot 140 vierkante meter zijn ze heel ruim.”

“De woonkamer en keuken vormen telkens een geheel, waardoor alles mooi met elkaar verbonden is”, gaat hij verder. “Door de grote raampartijen is er veel lichtinval en krijg je ook een connectie met de buitenruimte.”

Volledig scherm Een beeld van hoe je toekomstige stek eruit kan zien. © ERA Wonen

Geen opstap

En buitenruimte is er zeker voldoende. Alle appartementen beschikken over een zuidgericht inpandig terras van 20 tot 37 vierkante meter. “Een groot pluspunt is dat de terrassen in de leefruimtes overlopen zonder opstap. Ideaal als je wat minder te been bent of gewoon een beetje onhandig”, lacht Gert.

Ook handig is de locatie van het prestigeproject. Het ligt namelijk vlak bij de Grote Markt van Sint-Niklaas. De bakker, de dokter en supermarkt… Het is allemaal dichtbij. “Wil je de wagen nemen? Geen probleem. Er zijn namelijk zes parkeerplaatsen beschikbaar. Wie zich liever op een groenere manier - met de fiets dus - verplaatst, kan die vervolgens veilig kwijt in de afgesloten fietsenstalling”, aldus Gert.

Bijna-energieneutraal

Tot slot is Royale ook een groen project. Door het gebruik van kwalitatieve materialen, een warmtepomp met vloerverwarming en een mechanisch ventilatiesysteem behaalt het project een E-peil van maximum 30. Daardoor is het bijna-energieneutraal en bespaar je de eerste 5 jaar op je onroerende voorheffing. “Ook je portemonnee heeft er dus baat bij”, zegt Gert nog.

Wil je meer info over prestigeproject Royale in Sint-Niklaas? Neem dan zeker een kijkje op de website van ERA Wonen. Je mag ook altijd contact met hen opnemen. Dat kan door een mail te sturen naar wonen@era.be of te bellen naar het nummer 03 296 37 69.