Rotaryclub schenkt 20 tablets voor Oekraïense leerlingen in OKAN-klas van Portus Berkenboom

Sint-Niklaas telt vandaag 38 leerlingen tussen 12 en 18 jaar die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. Een aantal van hen volgt les in de OKAN-klas van Portus Berkenboom. OKAN staat voor ‘Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers’. “We werken al meer dan vijf jaar samen met OKAN’, zeggen voorzitter Erik Van Rymenant van Rotaryclub Sint-Gillis-Stekene Camasiacum en Saskia Smet. “Zodra het nieuws over de vluchtelingenstroom en de nood aan opvang voor jongeren de club bereikte, zochten we naar mogelijkheden om iets te doen. Door de coronacrisis waren de financiële middelen van de club beperkt. Dankzij een tussenkomst van Rotary International konden we twintig in plaats van de geplande tien Chromebooks schenken. Wij zijn ook tevreden dat de school, ondanks de vertraagde levering, creatief naar oplossingen heeft gezocht.”