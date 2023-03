Rotary schenkt cheque aan opvangtehuis Lenteweelde: “Dankzij deze hulp kunnen jongeren fijne zomer beleven”

Rotary Sint-Niklaas schonk de som na afloop van een lezing van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Die had als peter van Lenteweelde niet om een vergoeding gevraagd, maar wel om een donatie voor de dagelijkse werking van het opvangtehuis. Sofie Schelfhaut van Lenteweelde nam de centen graag in ontvangst. “Mede dankzij deze steun kunnen we in de zomermaanden jongeren die weinig of niet naar huis kunnen, de kans geven om op een zomerkamp te gaan”, klinkt het. “Zoiets is vaak boven ons budget. Met wat extra hulp van Rotary Sint-Niklaas willen we er graag voor zorgen dat onze kinderen en jongeren een fijne zomer kunnen beleven.”