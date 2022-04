Rookontwikkeling ’t Hemelrijk door oververhitte koffiemachine: bekend café wil zo snel mogelijk heropenen

Sint-Pauwels Chauffeur gewond na stevige klap tegen verlich­tings­paal

In de Puyveldestraat in Sint-Pauwels is donderdagochtend een man gewond geraakt nadat hij met zijn wagen tegen een betonnen verlichtingspaal knalde. Door de klap brak de paal af, maar deze bleef hangen in de elektriciteitskabels.

21 april