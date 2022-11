Roetpiet of Zwarte Piet? Stad van de Sint opteert voor vrije keuze

De discussie over Zwarte Piet laait weer op nu de intrede van de Sint naderbij komt. In Sint-Niklaas kiezen ze voor de gulden middenweg: vrije keuze. “De pieten in onze stad hebben al enkele jaren de keuze om als Zwarte Piet of Roetpiet te komen”, zegt bevoegd schepen Maxime Callaert (N-VA). “We hanteren die aanpak in Sint-Niklaas op advies van het Sint-Nicolaasgenootschap dat ook de vrijwilligers aanlevert die optreden als piet. De aanpak loont ook, want de vrije keuze staat niet ter discussie”, aldus de schepen. Het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen ijvert al vele jaren voor de instandhouding van de échte Sinterklaastraditie. “Ook van buitenstaanders ontvangen we positieve signalen.” Een verhouding van het aantal zwarte pieten en roetpieten in Sint-Niklaas kan Callaert niet echt geven. “Dat varieert van jaar tot jaar”, klinkt het.