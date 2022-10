Roekeloos rijgedrag deelsteps wordt aan banden gelegd: no-go zones, lagere snelheid en parkeervakken. “Politie schreef al 26 pv’s uit”

Sint-Niklaas Belgian Red Court wordt dinsdag officieel geopend: Rode Duivel Jan Vertongen trapt eerste balletje

Op dinsdag 25 oktober wordt het Belgian Red Court in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas officieel geopend. Dat zal gebeuren door Rode Duivel Jan Vertongen, zelf geboren in Sint-Niklaas. De openging gaat gepaard met wedstrijdjes door lokale scholen en voetbalclubs en een signeersessie.

21 oktober