Robots doen intrede in Sint-Niklase horeca: “Goedkoper dan personeelslid”

Sint-NiklaasSteeds meer Wase horecazaken doen een beroep op een robot voor de bediening van hun klanten. Dat is onder meer het geval in sushirestaurant Oishi op het Stationsplein in Sint-Niklaas, waar een ‘katrobot’ wordt ingeschakeld om de bestelde gerechten tot aan elke tafel te brengen. “We sparen er een personeelslid mee uit”, zegt uitbater Jimmy Su van Oishi.

“Hallo lieve gasten aan tafel”. Met die woorden verwelkomt de katrobot van sushirestaurant Oishi al meer dan een maand alle bezoekers nadat ze via hun smartphone een bestelling hebben geplaatst. De machine wordt aangestuurd vanuit de keuken waar de kok het tafelnummer invoert op het aanraakscherm, het eten op een dienblad in de ‘buik’ van de kat plaatst en de robot daarna al miauwend de zaal instuurt. Het enige wat de klanten daarna nog moeten doen is hun sushi uit het rekje nemen en met één druk op een knop de robot terug naar de keuken sturen. “We namen de robot eind februari in dienst”, vertelt medezaakvoerder Jimmy Su van Oishi. “Door corona hadden we het moeilijk om nog personeel te vinden. De aankoop van een robot bleek een oplossing te zijn. We kunnen er zeker één personeelslid mee uitsparen.”

Al het eten in de zaak wordt aan tafel geserveerd door de katrobot. “Alleen om drinken te bestellen moet je nog bij een ‘echte’ ober zijn”, schetst Jimmy. “Ook afrekenen moet je nog bij één van onze personeelsleden zijn. Maar voor de rest neemt onze robot heel wat taken over. Hij kan 12 tot 24 uur aan een stuk door werken en is op heel wat verschillende manieren inzetbaar. Klanten kunnen ook hun lege borden meegeven met de machine. Ook het personeel gebruikt de robot om bij het afruimen van de tafels alle lege schotels terug naar de keuken te laten rijden.”

De robot van Oishi is meer dan een koele machine. Wie aan het oor van de poes komt, krijgt meteen een dankwoordje. “De machine is interactief en gaat praten als je hem aanraakt”, glimlacht Jimmy. “Hij maakt ook de typische geluidjes van een echte kat. Kinderen zijn er dol op.”

De zaakvoerder kan de inzet van een robot in de zaalbediening alleen maar aanraden voor zijn collega’s. “De kostprijs weegt niet op tegen de jaarlijkse kost van één personeelslid”, weet hij. “Voorlopig hebben we aan één robot genoeg, maar we sluiten niet uit dat we er in de toekomst nog één aanschaffen.”

Oishi is niet de enige horecazaak in het Waasland die gebruikmaakt van een robot. Ook in Chinees restaurant Fortune Garden op de Grote Mark in Sint-Niklaas rijdt er sinds eind februari ééntje rond. Brasserie Kaai 22 in Temse introduceerde eind vorig jaar al een robot in de zaak en ook in restaurant Mona in Waasmunster worden ze als sinds december van vorig jaar ingezet.

Oishi