Riders’ Award voor ijssalon Foubert: “Erkenning voor goede samenwerking met koeriers”

Deliveroo werkt in België al meer dan zes jaar samen met duizenden koeriers en restauranthouders om dagelijks maaltijden te leveren aan klanten. “De Riders’ Awards zijn de ideale gelegenheid om de mooiste samenwerkingen die ons platform teweegbrengt te vieren”, zegt woordvoerder Rodolphe Van Nuffel van Deliveroo. “Op basis van de restaurants die de koeriers voorstelden, selecteerden we de zaken die het vaakst werden genoemd. In elke stad waar Deliveroo actief is kregen koeriers vervolgens de kans om te stemmen op het restaurant dat het meest een Riders’ Award verdiend.”

In Sint-Niklaas werd dat ijssalon Foubert in de Stationsstraat. Plaats twee was voor King pizza & more gevolgd door het ondertussen opgedoekte frituur Pom De Tair. “De koeriers spelen een heel belangrijke rol voor ons”, is men bij Foubert tevreden met de award. “Het zijn zij die onze koele ijsjes en warme pannenkoeken in perfecte staat tot bij de klant brengen.”