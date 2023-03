Reynaertgebak viert 50ste verjaardag: “Zelfs koninklijke familie smulde er al van”

Brand in burelen van tuinaanne­mer, hulpdien­sten hebben handen vol met blussen van isolatie

In de gebouwen van tuinaannemer GR&OM in de Anthonis De Jonghestraat in Nieuwkerken-Waas is donderdagochtend brand ontstaan. De brandweer had heel wat bluswerk omdat het vuur ook zijn weg had gevonden naar de isolatie die uit stro bestaat.