Reuzenvrucht van meer dan 500 kilogram geoogst: Beau (20) kweekt dikste pompoen van het Waasland

PuiveldeBeau Maes (20) uit Puivelde heeft met een gewicht van 500,5 kilogram dit jaar de dikste pompoen van het Waasland gekweekt. Hij had zelfs een exemplaar groeien dat nóg zwaarder was, maar die pompoen was beginnen te rotten. “Ik sta er zelf van versteld hoe zo’n enorme vruchten uit zo’n klein zaadje kunnen komen”, geeft hij toe.

Met een 16de plaats op het Belgisch kampioenschap pompoenkweken in Kasterlee maakte Beau Maes dit weekend geen slechte beurt. Toch was zijn pompoen van 500,5 kilogram maar klein bier in vergelijking met de mastodont van 1.046 kilogram waarmee de winnaar van de wedstrijd kwam aandraven.

Beau is best tevreden met zijn prestatie. “Ik ben nog niet zo heel lang bezig met het kweken van reuzenpompoenen”, vertelt hij. “Het is pas mijn derde deelname aan het Belgisch kampioenschap. Eerder leverde ik al pompoenen af van 390 en 286 kilogram. Elk jaar ga ik er op vooruit.”

Quote Ik had een nog zwaardere pompoen die naar schatting 600 kilogram woog, maar dat exemplaar is helaas beginnen rotten Beau Maes, Pompoenkweker

Volledig scherm © pkm

Wat is het geheim van de pompoenen van Beau? “Ik heb heel erg groene vingers en ik doe niks liever dan in mijn tuin werken”, zegt hij. “Naast allerlei bomen zijn pompoenen en dan meer bepaald de ‘Atlantic Giants’ mijn specialiteit. Ik sta er zelf nog vaak van versteld hoe er zo’n enorme vruchten uit een klein zaadje kunnen groeien. Eind februari selecteer ik al een aantal zaden. Die zijn zelf ook best afkomstig uit pompoenen die al in de prijzen vielen. Halverwege maart gaan de zaadjes in de grond waarna ze al na enkele dagen kiemen. Het duurt tot begin juni vooraleer de bloem bestoven wordt.”

Volledig scherm © pkm

Vanaf dan is het nog zo’n 100 dagen wachten tot wanneer de pompoen volgroeid en op zijn zwaarst is. “Tijdens die periode is het de kunst om alle andere bloemen en scheuten, de zogenaamde ‘dieven’, tijdig weg te nemen omdat die met voedsel en energie gaan lopen”, verklapt Beau. “En ja, je moet ook wat geluk hebben. De pompoen van 500,5 kilo was niet mijn zwaarste. Ik had er één die naar schatting 600 kilogram woog, maar dat exemplaar is helaas beginnen rotten nadat er vocht in een scheurtje van de schil terecht was gekomen. Volgend jaar wil ik in elk geval een nog zwaardere pompoen kweken waarmee ik opnieuw mee naar het Belgisch kampioenschap wil trekken.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.