Reüniefeest BBC nu al uitverkocht: organisatoren kondigen tweede datum aan

Sint-Niklaas Imposant ledscherm ‘The Wall’ is nieuwste snufje in Waasland Shopping: “Scherpere beelden dan op Times Square in New York”

Met ‘The Wall’ heeft Waasland Shopping in Sint-Niklaas donderdag een ledscherm van 16 vierkante meter in gebruik genomen. De opvallende en interactieve technologie vervangt na 18 jaar het aquarium, dat helemaal uitgeleefd was.

26 januari