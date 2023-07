RESTOTIP. Shiso: drie menukaarten en de volledige Oosterse keuken op één tafel

Studenten Portus Berkenboom laten stempel achter: “Muurteke­nin­gen in twee scholen en bij vzw Bijs”

De studenten van Portus Berkenboom in Sint-Niklaas hebben tijdens het voorbije schooljaar drie muurtekeningen afgeleverd. De jongeren lieten letterlijk hun stempel achter in Broederschool Driegaaien, bij vzw Bijs en in kleuterschool ’t Hertjen.