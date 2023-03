Restaurants uit regio behouden Michelinster

Nieuwe robot voor rugchirur­gie in Vitaz: “Minder stress voor chirurg en sneller herstel van patiënt”

Het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas heeft een nieuwe robot voor rugchirurgie in gebruik genomen. Het is daarmee één van de eerste ziekenhuizen in de Benelux. “Met meer dan 1.500 rugoperaties per jaar is Vitaz één van de grootste centra voor rugchirurgie in België”, klinkt het.