Restaurant Nova verhuist naar Collegestraat: “Keuken wordt kleiner en fijner”

Sint-Nicolaas­plein krijgt jungle­kleed­je en gevuld zomerpro­gram­ma: “Er zullen zelfs meer terrasjes zijn dan vorig jaar”

Het Sint-Nicolaasplein leek enkele maanden geleden nog een troosteloze zomer tegemoet te gaan maar het tij is gelukkig net op tijd gekeerd. Enkele nieuwe cafés hebben in april de deuren geopend en de terrassen staan terug buiten. De stad steekt het plein nu in een junglekleedje en programmeert een hele zomer lang concerten, dans en dj’s.