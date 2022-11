Restaurant Nova stijgt in Gault&Millau én wordt opgenomen in Michelingids: “We spelen op gastronomisch vlak op verschillende fronten mee”

Sint-Niklaas Sint-Niklaas valt in de smaak: negen restau­rants opgenomen in nieuwe editie van culinaire gids Gault&Millau

Met twee nieuwkomers én een stijger doet Sint-Niklaas het opvallend goed in de nieuwe editie van de culinaire gids Gault&Millau. Brasserie Saveur in Belsele en restaurant Den Dorsvlegel in Nieuwkerken komen binnen in de lijst met elk een quotering van 12 op 20, terwijl restaurant Nova op de Grote Markt in Sint-Niklaas verder stijgt tot 14 op 20.

22:27