Restaurant De Brokkelinck moet volgend jaar deuren sluiten, petitie in de maak

Sint-Niklaas viert 65e verjaardag Tom Lanoye met podcast en literaire stadswande­ling: “Sentimen­te­le reis door Elisabeth­wijk”

Op 27 augustus wordt Tom Lanoye 65 jaar. Zijn geboortestad Sint-Niklaas viert die mijlpaal in het leven van één van ’s lands meest geprezen schrijvers met de vernieuwde stadswandeling ‘Sprakeloos in de buurt’ in de Elisabethwijk en de podcastreeks ‘Viva Lanoye’. “Het was pakkend om geluidsfragmenten van mijn ouders opnieuw te horen”, zegt Lanoye.