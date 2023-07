Reisbus uit Sint-Niklaas blokkeert urenlang Italiaanse bergpas: chauffeur rijdt zich vast in haarspeldbocht

De chauffeur kwam zondagochtend om 10 uur in de problemen in de vierde bocht van de Passo della Presolana, een bergpas in de Italiaanse regio Lombardije. De reisbus kwam knel te zitten in de haarspeldbocht en kon geen kant meer uit. Doordat het gevaarte heel de weg blokkeerde, ontstonden er in beide richtingen meteen lange files. Er kwam vier uur later uiteindelijk een kraan van de brandweer aan te pas om de autobus uit Sint-Niklaas te takelen.