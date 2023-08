Regionaal mobipunt aan Waasland Shopping Center krijgt vorm

Ben en Hilde vieren huwelijk met volksfeest: “Vier jaar op moeten wachten”

De Sint-Niklase ex-schepen Ben Van Eynde en zijn echtgenote Hilde De Vos hebben zondag hun huwelijk gevierd met een groot volksfeest in en rond café ’t Park in Sint-Gillis-Waas. Het koppel gaf elkaar al in 2019 het jawoord, maar moest een feest door de coronacrisis uitstellen.